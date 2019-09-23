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Otomobil dere yatağına uçtu: 1'i çocuk 2 kişi öldü

Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

DHA | 23.09.2019 - 09:17..
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden Sivas yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 DLA 93 plakalı otomobil; bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu.

Kazayı fark eden çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi ise yaralandı.

Otomobil dere yatağına uçtu: 1'i çocuk 2 kişi öldü

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla, Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil dere yatağına uçtu: 1'i çocuk 2 kişi öldü

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