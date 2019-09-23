Otomobil dere yatağına uçtu: 1'i çocuk 2 kişi öldü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden Sivas yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 DLA 93 plakalı otomobil; bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu.
Kazayı fark eden çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi ise yaralandı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla, Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.