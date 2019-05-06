taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.991
Euro
6.7077
Altın
1283.85
Borsa
93946.08
Gram Altın
247.072

Otomobil dereye uçtu 3 yaralı

Elazığda otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA | 06.05.2019 - 03:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kaza, Merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Kanalüstü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 AAR 847 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kayıp etmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil dereye uçtu 3 yaralı

Kazayı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil dereye uçtu 3 yaralı

3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil dereye uçtu 3 yaralı

Otomobil dereye uçtu 3 yaralı

Otomobil dereye uçtu 3 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

1511
Caner Erkin'den taç açıklaması

Caner Erkin'den taç açıklaması

35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısıroğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısıroğlu için taziye mesajı

20
Diyanetten nikotin bandı fetvası

Diyanetten nikotin bandı fetvası

16
TSK'nın terörden arındırdığı bölgede ilk teravih namazı

TSK'nın terörden arındırdığı bölgede ilk teravih namazı

5
Kazada yaralanan Suriyeli 2 gün sonra öldü

Kazada yaralanan Suriyeli 2 gün sonra öldü

6
Ramazan'da baba ile oğulun sahurda davul mesaisi

Ramazan'da baba ile oğulun sahurda davul mesaisi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir