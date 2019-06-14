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Otomobil direksiyonunda başından vurulmuş halde bulundu

Eskişehir'de, otomobiliyle dolaşmaya çıkan Murat İlker Özcan (26), aracın önünü kesen 5 şüpheliden birinin tabanca ile ateş açması sonucu başında vuruldu.

DHA | 14.06.2019 - 03:31..
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Eskişehir’de oturan Murat İlker Özcan, iddiaya göre 34 AL 6029 plakalı otomobiliyle dolaşmaya çıktı. Akşam saat 20.57 sıralarında Özcan Büyükdere Mahallesi Çeşmekaya Sokak üzerine geldiğinde, park halindeki bir otomobilden inen 5 şüpheliden biri elindeki tabancayla önünü keserek ateş etti.Otomobil direksiyonunda başından vurulmuş halde bulundu

100 METRE SONRA DURABİLDİ

Başından ağır yaralanan Özcan otomobilini kullanmaya devam ederken, yaklaşık 100 metre ileri park haindeki başka araçlara çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat İlker Özcan, ağır yaralı olarak Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Özcan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Otomobil direksiyonunda başından vurulmuş halde bulundu

Otomobil direksiyonunda başından vurulmuş halde bulundu VİDEO

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Başından ağır yaralanan Murat İlker Özcan’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar, sokak üzerindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halinde duran bir otomobilden inen 5 şüpheliden birinin elindeki tabanca ile Özcan’a, daha sonra ise otomobilin arkasından ateş ettiği görüldü.Otomobil direksiyonunda başından vurulmuş halde bulundu

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından 5 şüphelinin kaçtığı otomobilin plakasını belirleyip kent genelinde yakalanmaları için çalışma başlattı.Otomobil direksiyonunda başından vurulmuş halde bulundu


Otomobil direksiyonunda başından vurulmuş halde bulundu

Otomobil direksiyonunda başından vurulmuş halde bulundu

Otomobil direksiyonunda başından vurulmuş halde bulundu

Otomobil direksiyonunda başından vurulmuş halde bulundu

Otomobil direksiyonunda başından vurulmuş halde bulundu

Otomobil direksiyonunda başından vurulmuş halde bulundu

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