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Otomobil duran tıra çarptı: 4 ölü

Diyarbakır Bismil'de emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 25.11.2018 - 17:05..
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Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Diyarbakır- Batman karayolu 38'inci kilometresinde, Bismil ilçesi Üçtepe köyü mevkiinde meydana geldi.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Diyarbakır'dan Batman yönüne giden Necdet Atak yönetimindeki 34 BHU 14 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan Ahmet Kılıç'a ait 65 NU 342 plakalı tıra arkadan çarptı. Doresinin altına girerek, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi, sıkıştı.

Otomobil duran tıra çarptı: 4 ölü

4 KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Necdet Atak, Servet Atak, Mehmet Ali Sürmeli ve Resul Bebe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesetler olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Tır şoförü Ahmet Kılıç ise gözaltına alındı.

Otomobil duran tıra çarptı: 4 ölü

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