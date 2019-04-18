Otomobil fuarı New York'ta başlıyor

ABD'nin Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da 19-28 Nisan tarihlerinde gezilebilecek New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nın, ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.

BİRÇOK OTOMOBİL ŞİRKETİ YER ALACAK

Firmaların piyasaya süreceği yeni modellerin yanı sıra konsept araçlarının da görücüye çıkacağı fuarda, bu sene de elektrikli otomobillerin ve SUV araçların fuarın gözdesi olacağı belirtildi.

Geçen yıl ABD piyasasında en popüler otomobil olan Toyota RAV 4’un yanı sıra bu yıl fuarda Subaru, Volkswagen, Acura, Cadillac ve Lincoln'den gelen yeni SUV'ların da görücüye çıkacağı ifade edildi.

YILIN OTOMOBİL ÖDÜLÜ JAGUAR'A

Jaguar I-Pace elektrikli SUV, New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda verilen Dünya Otomobil Ödülleri'ni topladı. Jaguar’ın ilk elektrikli aracı en iyi tasarım, en iyi yeşil araba ödülü ve en iyi kapsamlı araç ödülünü aldı.

"OSCAR ANIM OLDU"

Jaguar Tasarım Direktörü Lan Callum, Javit Center’daki ödül töreninde, “Bu işte geçirdiğim 40 yılımda, bu benim Oscar anım oldu.” ifadesini kullandı. Diğer kazananlar arasında en iyi kentsel otomobil için Suzuki Jimny, performans otomobilleri kategorisinde McLaren 720s ve lüks kategorisinde Audi A7 bulunuyor.

YENİ MODELLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Dünyaca ünlü otomotiv firmalarının yeni modellerinin tanıtılacağı New York Uluslarası Otomobil Fuarı'nda, bine yakın otomobil ve kamyonet 10 gün boyunca otomobilseverlerin beğenisine sunulacak.