Otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı: 2 yaralı

Isparta'da, Ali Can K. yönetimindeki 32 LS 327 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı

Otomobil, aynı istikamette önünde seyreden Aykut Serhan Ü. idaresindeki 07 AAF 038 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

2 YARALI

Kaza sonrasında araçlardan biri sol, diğeri ise sağ şeritte kalırken sürücüler yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüler yakın bölgedeki özel hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından her iki şeritte kalan araçlar, trafik akışının aksamasına neden oldu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında araçlar yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme sürüyor.



