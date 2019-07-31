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İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

Temmuz ayında 4 gün İstanbul’da otomobil hırsızlığı hiç yaşanmadı. Bu rakam emniyet kayıtlarına bir rekor olarak girdi.

AA | 31.07.2019 - 01:47..
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İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

En son Ekim 2008 yılında tek haneye düşen otomobil hırsızlığı, 2019 Temmuz ayında emniyet kayıtlarına önemli bir veri olarak girdi.

Temmuz ayının farklı 4 gününde İstanbul’da hiç araç çalınmaması kayıtlara rekor olarak yazıldı.

İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

İSTANBUL'DA DÜŞÜŞ VAR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs'ta attığı tweette İstanbul’da son 4 ayda oto hırsızlığın düştüğünü ifade etmişti.

Vali Yerlikaya açıklamasında "İlimizdeki başarılı operasyon ve denetimler sonucunda;2019 yılının ilk 4 ayında “Araç Hırsızlığı” olayları, 2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla; Polis Sorumluluk Bölgesinde yüzde 28, Jandarma Sorumluluk Bölgesinde yüzde 37 azaldı" demişti.

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