Uçaktan inerken muhteşem bir düzen içinde hareket eden yolcular

1 İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı Temmuz ayında 4 gün İstanbul’da otomobil hırsızlığı hiç yaşanmadı. Bu rakam emniyet kayıtlarına bir rekor olarak girdi.

2 Sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Haldun Ergüvenç hayata gözlerini yumdu.

3 Muğla'da fuhuş çetesine darbe 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

4 ABD'den 1.5 milyar dolarlık silah satışı 1.5 milyar dolarlık silah satışına onay veren ABD, bu satışlardan 554 milyon dolarlık satışı Mısır'a yapıyor.

5 Malatya'da bir genç 7. kattan kendini attı Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ünal, oturduğu evin 7'nci kattaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

6 Ersun Yanal'dan Sadık'a kalkma talimatı Alman devi B.Münih'ten 6 gol yiyen Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın oyuncusuna daha fazla gol yememek için verdiği taktik sosyal medyada viral oldu.