İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

En son Ekim 2008 yılında tek haneye düşen otomobil hırsızlığı, 2019 Temmuz ayında emniyet kayıtlarına önemli bir veri olarak girdi.
Temmuz ayının farklı 4 gününde İstanbul’da hiç araç çalınmaması kayıtlara rekor olarak yazıldı.
İSTANBUL'DA DÜŞÜŞ VAR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs'ta attığı tweette İstanbul’da son 4 ayda oto hırsızlığın düştüğünü ifade etmişti.
Vali Yerlikaya açıklamasında "İlimizdeki başarılı operasyon ve denetimler sonucunda;2019 yılının ilk 4 ayında “Araç Hırsızlığı” olayları, 2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla; Polis Sorumluluk Bölgesinde yüzde 28, Jandarma Sorumluluk Bölgesinde yüzde 37 azaldı" demişti.