Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sivas'ta hareket halindeki bir otomobil, yağmur nedeniyle oluşan çukura düştü.

Mısır’ın başkenti Kahire’de iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında, 2015 yılında 3 Müslüman genci öldürmekten hakim karşısına çıkan sanık Hicks suçunu kabul ederek müebbet hapse mahkum oldu.

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Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan 38 kilometre sahil şeridine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesi, düğün fotoğrafçılarının tercih ettiği mekan oldu.