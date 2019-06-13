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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

DHA | 13.06.2019 - 06:55..
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Bursa-Ankara karayolu Yenice Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

SÜRÜCÜ YARALANDI

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Samet Umur (30) yönetimindeki 16 EID 81 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aynı istikamette seyir halinde bulunan Salim Tok (29) yönetimindeki 07 LGH 27 plakalı motosiklete arkadan çarptı.Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Çarpmanın motosiklet tarlaya uçtu. Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Salim Tok, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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