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Otomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Atakan Özbek, hayatını kaybetti.

DHA | 21.05.2019 - 05:59..
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Kaza, saat 21.55'te Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Atakan Özbek'in kullandığı  01 ABZ 047 plakalı motosiklet, iddiaya göre başka bir caddeden bulvara geçiş yapan İbrahim U. yönetimindeki 01 F 1644 otomobil ile çarpıştı.

Otomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldü

ÇARPIŞMADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özbek'in öldüğü belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından kaza yerinde yapılan ön incelemenin ardından Özbek’in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Otomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldü

Vatani görevini yapmaya hazırlandığı öğrenilen gencin, motorsikletle tur atmak için yola çıktığı öne sürülürken, kaza yerine gelen yakınları acı haberle üzüntüden sinir krizi geçirdi.

Otomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldü

POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Öte yandan kaza anı, bir iş yerine ait güven kamerasına da anbean yansırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Otomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldü

Otomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldü

Otomobil ile çarpışan motositletin sürücüsü, öldü

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