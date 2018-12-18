Adana'da meydana gelen kazada Caner Dörtler'in kullandığı otomobil, İsmet Şevik'in yönetimindeki cip ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde ve cipte yaralananların araçlarda sıkıştığı fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil'e bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü Dörtler ve yanındaki Gökhan Doğru ile cip sürücüsü Şevik'i sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan Doğru'nun durumum ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı VİDEO









