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Otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin kömür yüklü tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AA | 10.01.2020 - 11:10..
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Hasan Çakır yönetimindeki 03 BR 768 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Haydar Sözen yönetimindek, 49 DD 835 plakalı kömür yüklü tıra arkadan çarptı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Ayhan Kök, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Serap Çakır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Ayhan Kök'ün cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

''BAŞKA BİR ŞEY YAPAMADIM''

Tır sürücüsü Haydar Sözen, "Petrol istasyonundan çıktım. Hareket halindeydim, yavaş şekilde normal seyrediyordum. Bir ses geldi, arkama baktım, otomobil tırın arkasından vurmuş. Her tarafı koparmış. İndim baktım. Polisi ve ambulansı aradım. Başka bir şey yapamadım." diye konuştu.

Otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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