taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1656
Euro
6.9067
Altın
1281.87
Borsa
91241.38
Gram Altın
254.282

Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

DHA | 07.05.2019 - 11:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep Küçük Kızılhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Önder Satılmış'ın (49) kullandığı otomobil, Halep Bulvarı kavşağından karşı yola geçmeye çalışan Ramazan Bayındır (38) yönetimindeki 27 J 1664 plakalı minibüs ile çarpıştı

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 3 kişi ile otomobil sürücüsü Önder Satılmış ve adı öğrenilmeyen eşi yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihabarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

1082
AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

378
Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

683
Meral Akşener YSK kararını yorumladı

Meral Akşener YSK kararını yorumladı

772
Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

273
AB'den Türkiye'ye sondajı durdurma çağrısı

AB'den Türkiye'ye sondajı durdurma çağrısı

136
YSK Başkanı Güven'den karar sonrasında ilk açıklama

YSK Başkanı Güven'den karar sonrasında ilk açıklama

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir