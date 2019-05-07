Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep Küçük Kızılhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Önder Satılmış'ın (49) kullandığı otomobil, Halep Bulvarı kavşağından karşı yola geçmeye çalışan Ramazan Bayındır (38) yönetimindeki 27 J 1664 plakalı minibüs ile çarpıştı

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 3 kişi ile otomobil sürücüsü Önder Satılmış ve adı öğrenilmeyen eşi yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihabarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.









