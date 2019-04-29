Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa Demir idaresindeki 45 FZ 757 plakalı motosiklet, Aydın yönünden Nazilli ilçesine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Süleyman Arı yönetimindeki 09 NY 444 plakalı otomobilin sola dönüş yapmak için manevra yapması sonucu çarpıştı.

METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Demir ile arkasında yolcu konumunda bulunan 31 yaşındaki Özge Varlık yola savrularak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Varlık ile Demir'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada ağır yaralanan Özge Varlık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mustafa Demir'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.