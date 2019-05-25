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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

DHA | 25.05.2019 - 17:58..
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Manisa'nın Salihli ilçesinde,İzmir- Ankara yolu Durasıllı Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta kaza meydana geldi.

Salihli'den Kula yönüne giden Ahmet Kırlı (38) yönetimindeki otomobil ile Hüseyin Akdoğan (76) yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Akdoğan, kızı Dilek Akdoğan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Kırlı (13) yaralandı. Otomobil sürücüsü Ahmet Kırlı ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Hüseyin Akdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer yaralılardan Dilek Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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