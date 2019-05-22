Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

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TCG Turgutreis'e duygu dolu ziyaret

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Denizkurdu-2019 Tatbikatı" kapsamında iki hücumbot ve bir fırkateyn vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi ziyaret sırasında bazı ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı.