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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Kırıkkale’de seyir halindeki otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA | 22.05.2019 - 02:36..
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Kaza, gece 00.40 sıralarında Kırıkkale’de Millet Bulvarı rektörlük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ramazan Zararsız idaresindeki 06 BB 5085 plakalı otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan Abdulkadir Tosun idaresindeki 35 BKF 64 plakalı motosiklete çarptı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kazanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Tosun ağır yaralanırken arkasındaki yolcu Furkan Yücesivri ise hafif yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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