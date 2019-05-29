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Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, virajlı yolda otomobille çarpıştı.

DHA | 29.05.2019 - 19:35..
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İzmit Çayırköy Mahallesi D-605 Karayolu bağlantı noktasında kaza meydana geldi.

İzmit'ten gelerek mahalle içine dönmeye çalışan Tolga Erdem idaresindeki otomobil, sokaktan çıkan İbrahim Bayındır idaresindeki otobüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kontroldan çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşillik alana savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Tolga Erdem ile yanındaki yengesi Fatoş Erdem'i sıkıştıkları yerden çıkardı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralılar ambulanslar ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazadan haberdar olunca olay yerine gelen Tolga Erdem ve Fatoş Erdem'in ailesi ise sinir krizi geçirdi. Otobüsün hatalı olduğunu savunan aile üyeleri birbirlerine sarılarak ağladı.

Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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