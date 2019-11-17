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Otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Çorum-Ankara kara yolunda yaşanan feci kazada, bir otomobil kontrolden çıkıp tırın altına girdi.

DHA | 17.11.2019 - 09:38..
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Çorum- Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana gelen olayda, henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp tırın altına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişiyle yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı -1


Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı -2

Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı -3

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