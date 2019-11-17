Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

1 Emekli olup arzuhalciliğe başladı, 8 çocuk okuttu Diyarbakır Valiliği önünde kalan 5 arzuhalciden biri olan Remzi Filizay, 24 yıldır bu mesleği yapıyor.

2 Gülşen, annelik için müziğe ara verecek Yeni albüm çıkarması beklenen şarkıcı Gülşen, ikinci kez anne olmak istediğini ve bu yüzden de iş temposunu azaltacağını belirtti.

3 Boyata, Batshuayi formasıyla sahaya çıktı Belçika'nın Rusya'yı 4-1 yendiği karşılaşmaya yanlışlıkla Batshuayi formasıyla çıkan Boyata, yaklaşık 10 dakika boyunca sahada kaldı.

4 Otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı Çorum-Ankara kara yolunda yaşanan feci kazada, bir otomobil kontrolden çıkıp tırın altına girdi.

5 Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde kadın avukatın eteği kısa olduğu için fotoğrafının çekilmesini isteyen ve görevden uzaklaştırılan hakim tekrar işe başladı.

6 Fransız turist selfie çekerken şelaleden düştü Tayland'da 33 yaşında bir Fransız turist, şelalede selfie çekmeye çalışırken 80 metrelik yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.