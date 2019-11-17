Otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Çorum- Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana gelen olayda, henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp tırın altına girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK
Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişiyle yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.