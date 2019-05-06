Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep-Kilis Karayolu 15’inci kilometrede sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 50 BG 059 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 64 yaşındaki Veli Kayhan'ın kullandığı 27 EU 398 plakalı traktöre, arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Veli Kayhan, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün tedavisi ise devam ediyor.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.