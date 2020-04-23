Otomobil, jandarma aracına çarptı: 3'ü asker, 7 yaralı

Sokağa çıkma yasağının ardından fırıncılar araçlarına doldurdukları ramazan pidelerini ve ekmekleri mahalle aralarında satmaya başladı.

Bir kedinin kuyruğunu çekerek eziyet eden B.A.'ya, 947 lira idari para cezası uygulandı.

Osmaniye'de, kontrolden çıkan otomobilin önce jandarmaya ait araca, ardından da beton aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edildi

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Ametal nedir

Ametaller, ısı ve elektrik iletkenliği olmayan, kendi aralarında bileşik oluşturabilen elementlerdir.