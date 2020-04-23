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Otomobil, jandarma aracına çarptı: 3'ü asker, 7 yaralı

Osmaniye'de, kontrolden çıkan otomobilin önce jandarmaya ait araca, ardından da beton aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA |
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Otomobil, jandarma aracına çarptı: 3'ü asker, 7 yaralı

Osmaniye'de, Musa Şahin Bulvarı İl Jandarma Komutanlığı önünde,  F.E. yönetimindeki 06 BMM 756 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

ASKERİ ARACA ÇARPTI

Otomobil önce askeri araca, ardından da refüjdeki beton direğe çarparak durabildi.

Beton aydınlatma direği yolda seyir halinde olan H.A. yönetimindeki 80 AN 032 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobil, jandarma aracına çarptı: 3'ü asker, 7 yaralı

7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçlardaki F.E., B.E., H.A., M.I., O.C.D., Z.S. ve E.B. yaralandı.

3'ü jandarma personeli olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil, jandarma aracına çarptı: 3'ü asker, 7 yaralı

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