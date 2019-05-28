Otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

Kayseri- Malatya yolundaki Mimarsinan Mahallesi'nde kaza meydana geldi.

Samet Nur E. yönetimindeki otomobil, Mustafa K. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen otomobilde sürücü Samet Nur E ile yanındaki Enes C, Musa E. ve Samet E. yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.









