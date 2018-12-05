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Otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

Bilecik'te otomobilin kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

İHA | 05.12.2018 - 16:41..
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Kaza, Bozüyük-Eskişehir karayolu Poyra köyü mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Berk M. idaresindeki otomobil, İrfan E. idaresindeki kamyonete çarptı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Mert Ş. ve Özgür Ö. de yaralandı. Yaralılar, Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

Otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

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