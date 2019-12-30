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Otomobil kanala uçtu, vatandaş son anda kurtuldu

Şişli'de seyir halindeki otomobil, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanala uçtu. Olay anı kameralara yansırken, kaldırımda yürüyen vatandaş ise ölümden kıl payı kurtuldu.

İHA | 30.12.2019 - 10:03..
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İstanbul Şişli'de gece saatlerinde otomobiliyle seyreden sürücü, sürat yapmaya başladı.

Sürücü, Akar Caddesi’nde seyrettiği esnada direksiyonu bir anda sağa kırdı.

5 METRELİK KANALA UÇTU

Virajı alamayan sürücü, kontrolü kaybederek yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanala uçtu. Kaza sonucu hafif yaralanan ve araçta mahsur kalan sürücü sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Otomobil kanala uçtu, vatandaş son anda kurtuldu

SANİYE SANİYE KAZA ANI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kanala uçan araç ise vinç çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.  Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şişli'de seyir halindeki otomobil kanala uçtu ViDEO

"İLÇE BELEDİYESİ BURAYA BAKMIYOR"

Öte yandan, 11 Aralık tarihinde ise hafif ticari aracın yine aynı şekilde kanala uçtuğu öğrenildi.  Çevredeki esnaf aynı olayın geçmişte de sık sık yaşandığı belirterek, önlem alınmasını istedi. Olay hakkında konuşan bir vatandaş, “Yol belli olmadığından direkt kanala dalınıyor. Genellikle de alkollü olunuyor. Yoldan geçen bir vatandaş daha vardı o da ezilerek canından olacaktı. Son anda kendini kurtardı, sürücü ise kanala girdi. Orayı yol zannedip düşüyorlar ama pek ağır yaralanmalar olmuyor. Orada hiçbir belirti ve tedbir yok. Bu olay 3-4 kez yaşandı, ölüm vakası olana kadar da tedbir alınmaz. Kanal kapatılıp, uçma önlenebilir onu da yapmıyorlar. Hangi belediye bakıyorsa, tedbir alması lazım. İlçe belediyesi buraya bakmıyor.” dedi.

Otomobil kanala uçtu, vatandaş son anda kurtuldu

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Otomobil kanala uçtu, vatandaş son anda kurtuldu

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