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Otomobil karşı şeride uçtu

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip takla attı, bir kamyonetle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA | 07.05.2019 - 20:11..
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Bodrum-Yalıkavak Karayolunda seyreden Murat Çağıl idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Refüjden geçip takla atan otomobil, karşı şeritte seyreden Hasan Koca yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kazanın ihbar edilmesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Murat Çağıl ve Hasan Koca ile kamyonette yolcu olarak bulunan Esma Koca ve Gülgün Koca yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndürüldü.

Otomobil karşı şeride uçtu

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