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Otomobil, köprülü kavşakta takla attı: 2 yaralı

Köprülü kavşaktaki virajda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

DHA | 29.05.2019 - 18:02..
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Manisa'da Şehzadeler ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'nda kaza meydana geldi.

Bahar Yılmaz'ın (32) kullandığı otomobil, köprülü kavşakta viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atıp, Adnan Alış (42) idaresindeki otomobile çarparak, durabildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücüsü Bahar Yılmaz ile yanındaki Zeynep Çetin (32) yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atl attı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Yılmaz ve diğer yaralı Çetin, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 20 dakika trafiğe kapalı kalan Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'ndaki trafik, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil, köprülü kavşakta takla attı: 2 yaralı

Otomobil, köprülü kavşakta takla attı: 2 yaralı

Otomobil, köprülü kavşakta takla attı: 2 yaralı

Otomobil, köprülü kavşakta takla attı: 2 yaralı

Otomobil, köprülü kavşakta takla attı: 2 yaralı

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