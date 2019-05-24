taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0839
Euro
6.819
Altın
1283.93
Borsa
86190.38
Gram Altın
251.037

Otomobil motorunda 700 kilometre yapan kedi

İstanbul'da bir aracın motoruna giren kedi, sürücünün Antalya'da durumu fark etmesiyle 2 saatin sonunda kurtarıldı.

DHA | 24.05.2019 - 17:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da dün akşam saatlerinde İstanbul plakalı bir otomobilden kedi sesi duyanlar, aynı mahalledeki hayvansever Ulaş Kaşıkçı'dan yardım istedi.

Aracın motor kısmında sıkışan yavru kedi, yaklaşık 2 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı. Yavru kedinin bir gün önce İstanbul'dan Antalya'ya gelen kişiye ait aracın motoruna girdiğini, araç sahibinin durumu fark etmesine rağmen yaklaşık 700 kilometre bu şekilde geldiği belirlendi.

"SÜRÜCÜ KEDİYİ ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞMAMIŞ"

Yavru kediyi kurtaran Ulaş Kaşıkçı, “Otomobilde gün boyu ağlamış. Akşam haberimiz oldu. Komşularımız yardım isteyince gittik. Yaklaşık 2 saat uğraştık ve motordan çıkardık. İstanbul'dan gelen aracın sahibi kedinin motorda olduğunu fark etmesine rağmen çıkarmak için uğraşmamış" dedi.Otomobil motorunda 700 kilometre yapan kedi

Otomobil motorunda 700 kilometre yapan kedi VİDEO

KEDİYE ‘İSTANBUL’ İSMİNİ VERDİLER

Veterinerde kontrolünü yaptırdıkları kediye 'İstanbul' adını verdiklerini anlatan Kaşıkçı, “Sahiplendirilmesi için çabalıyoruz. Ölümü yenip 700 kilometre yol gelmiş. Antalya'da ya da Türkiye'de bir yuva çıkar diye umuyoruz. Aşıları için henüz erken. Yuvası bulunana kadar klinikte misafir olacak. Özellikle kış ayları ve yavruların ortaya çıkmaya başladığı ilkbahar aylarında araç sahipleri biraz daha dikkatli olursa, sesi duyduktan sonra kilometrelerce araç kullanmazlarsa, itfaiye ya da kamu görevlilerinden yardım isterlerse çok mutlu oluruz" diye konuştu.Otomobil motorunda 700 kilometre yapan kedi

"GAZ HARİÇ HİÇBİR ŞEY YOK"

Yavru kedinin tedavisini yapan veteriner hekim Kübra Çokçevik ise kedinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Yavru kedinin yaklaşık 45 günlük olduğunu belirten Çokçevik, “Beslenmesi gayet iyi, genel sağlık durumunda da gaz hariç hiçbir şey yok. Sadece yol stresi ve üşütmeye bağlı gaz sıkıntısı vardı. Onu da hallettik. İç ve dış parazitleri yapıldı, normal aşıları için bekliyoruz" dedi.Otomobil motorunda 700 kilometre yapan kedi

Otomobil motorunda 700 kilometre yapan kedi

Otomobil motorunda 700 kilometre yapan kedi

Otomobil motorunda 700 kilometre yapan kedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İki çocuk babası 160 TL’lik borç için tecavüze uğradı

İki çocuk babası 160 TL’lik borç için tecavüze uğradı

601
Haluk Levent dertlere derman oluyor

Haluk Levent dertlere derman oluyor

138
SpaceX uzaya internet uyduları gönderdi

SpaceX uzaya internet uyduları gönderdi

113
CHP Genel Merkezi'ne gelen 3 anket

CHP Genel Merkezi'ne gelen 3 anket

369
A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

325
İngiltere'de Theresa May dönemi kapandı

İngiltere'de Theresa May dönemi kapandı

214
Minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu

Minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu

244
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir