Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

​Kaza, Karaçulha Mahallesi Antalya- Fethiye karayolu Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi.

MOTOSİKLET ÇARPTI

Volkan A. (30) yönetimindeki 48 JP 125 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Kazada, motosikletteki Hüseyin Alpdoğan (55) ve Mehmet Gündoğdu (52) yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılardan Hüseyin Alpdoğan (55) özel bir hastaneye, Mehmet Gündoğdu ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alpdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gündoğdu'nun bilincinin de kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Volkan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.