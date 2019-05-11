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Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kavşakta otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA | 11.05.2019 - 08:25..
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​Kaza, Karaçulha Mahallesi Antalya- Fethiye karayolu Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi.

MOTOSİKLET ÇARPTI

Volkan A. (30) yönetimindeki 48 JP 125 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Kazada, motosikletteki Hüseyin Alpdoğan (55) ve Mehmet Gündoğdu (52) yaralandı.

Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılardan Hüseyin Alpdoğan (55) özel bir hastaneye, Mehmet Gündoğdu ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alpdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gündoğdu'nun bilincinin de kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Volkan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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