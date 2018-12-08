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Otomobil polis aracına çarptı: 1 şehit, 4 yaralı

Otomobilin çarptığı polis aracındaki 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis 4 kişi yaralandı

AA | 08.12.2018 - 08:09..
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Konya'da meydana gelen olayda Yaşar Orman  idaresindeki polis aracına,  Muhammed Ali Toraman'ın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan polis aracı devrildi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Kazada, Olay Yeri Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Teke olay yerinde şehit oldu.

Yaralanan polis memurları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz ile otomobildeki Muhammed Ali Toraman ve Muazzez Yılmaz, ambulanslarla Konya’daki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen polis aracının altıda kalan şehit polisin cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkartılabildi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, inceleme yapan görevlilerden bilgi aldı. Bazı polis memurları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonrası araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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