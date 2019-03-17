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Otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.

DHA | 17.03.2019 - 14:30..
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TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Kaza, dün gece, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kilis yönünde giden Mustafa Aydoğdu (20) yönetimindeki 27 DN 207 plakalı otomobil, kavşakta, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Mustafa Aydoğdu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı

HASTANEYE KALDIRILAR

Otomobilden yaralı çıkarılan Nazlı Saliha Deliçay (30), çocukları Talha Demir (6) ve Samet Deliçay (2) ile Ercan Özkeseci (26), Nadide Samanoğlu (47) ve Remziye Özkesici ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Nazlı Saliha Deliçay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Talha Demir ve kardeşi Samet Deleçay'ın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Mustafa Aydoğdu ve Nazlı Saliha Deliçay'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı

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