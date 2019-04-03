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Otomobil satış rakamları

Dövizdeki dalgalanma ve yüksek fazilerin etkisiyle daralma yaşayan otomobil sektöründe ilk 3 ayın satış rakamlarında Renault yine zirvede.

REUTERS | 03.04.2019 - 08:05..
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Otomobil satış rakamları

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.5 düşüşle 49 bin 221'e inerken, vergi indirimlerine rağmen ilk çeyreği yüzde 44 daralarak kapattı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bültenine göre pazar ilk çeyrekte 88 bin 469 adete indi.

Otomobil satış rakamları

(Geçen yıl ve önceki yılın satış rakamları)

Mart, satışların mevsimsel olarak Ocak ve Şubat ayına göre hızlandığı bir dönem olduğu için yakından izleniyor. Hacimlerin az olduğu Ocak ve Şubat aylarında daralma sırasıyla yüzde 59 ve yüzde 47.1 olmuştu.

ÖTV UZATILDI

Kasım ayında devreye giren ve pazardaki daralmanın hız kesmesini sağlayan ÖTV ve KDV indirimleri son olarak 21 Mart'ta bu yılın sonuna kadar uzatıldı.

Otomobil satış rakamları

(Bu yılın ilk 3 ayında satış rakamları)

Otomobil satışları Mart ayında yüzde 35.4 azalarak 38 bin 628 adet, ilk çeyrekte yüzde 43.7 azalarak 68 bin 812 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 36 azalarak 10 bin 593 adet, ilk çeyrekte yüzde 45.6 azalarak 19 bin 652 adet oldu.

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