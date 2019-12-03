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Otomobil sürerken tüfekle vurularak öldürüldü

Antalya'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşiyle otomobilde seyir halindeyken tüfekle vuruldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi, kurtarılamadı.

DHA | 03.12.2019 - 17:43..
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde Deniz B., 07 ACB 271 plakalı otomobiliyle yola çıktı.

Ancak araç, içinde henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar tarafından vuruldu. Deniz B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın istinat duvarına çarparak durabildi.

Otomobil sürerken tüfekle vurularak öldürüldü

KURTARILAMADI

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü koltuğunda ağır yaralı halde bulunan Deniz B., gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürerken tüfekle vurularak öldürüldü

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay anında otomobilde olan Deniz B.'nin boşanma aşamasındaki eşi M.B., polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde ele geçirilen tüfeğe de el konuldu. Yapılan incelemede çok sayıda saçma izi tespit edildi. Parmak izi incelemesinin ardından otomobil, çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

Otomobil sürerken tüfekle vurularak öldürüldü

"BABANIN LEŞİNİ YERE SERECEĞİM"

Eşinin cesedini Manavgat Devlet Hastanesi morgunda teşhis eden M.B., polise verdiği ilk ifadesinde, Deniz B. ile boşanma aşamasında olduklarını, 2 gün önce evde şiddetli bir tartışma yaşadıklarını ve olayın polise intikal ettiğini anlattı. Deniz B. ile bu sabah yolda karşılaştıklarını ifade eden M.B., kocasının babasını tehdit ettiğini, sonra da kendisini cep telefonundan arayıp, "Bunlar iyi günleriniz. Babanın leşini yere sereceğim." dediğini öne sürdü.

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