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Otomobil sürücüsüyle motosikletlinin kavgası kamerada

Yol tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu otomobil sürücüsü, motosikletli sürücüye saldırdı.

İHA | 26.11.2019 - 09:12..
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İstanbul Fatih’te, otomobil sürücüsü ile bir motosiklet sürücüsü yol üzerinde tartışmaya başladı.

KÜFÜRLER, TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Bir anda büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada küfür, hakaret ve tehditler havada uçuştu. Aracını durduran otomobil sürücüsü, motosikletli sürücünün üzerine yürüdü. Aynı şekilde otomobil sürücüsünün üzerine yürüyen motosikletli, otomobil sürücüsüne "Yolumdan gidiyorum ben" diyerek tepki gösterdi.

Otomobil sürücüsüyle motosikletlinin kavgası kamerada ViDEO

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE SALDIRDI

O esnada otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsüne saldırarak, motosikletliye "Sağdan gitsene" diye karşılık verdi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü, "Sana mı soracağım nereden gideceğimi" dedi.

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