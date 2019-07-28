Otomobil takla atarak devrildi: 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolu Yukarı Mahmutlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mümin B.idaresindeki 55 GA 985 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

TAKLALAR ATTI

Metrelerce takla atan otomobil şarampole ters devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile birlikte F.B, B.B. ve B.B. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

