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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçup, ters dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İHA | 31.05.2019 - 20:05..
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Sivas’ta Divriği-Kangal yolunda, Kangal’a giden A.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Şarampole uçan otomobil bir süre sürüklendikten sonra ters dönerek durabildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan yolcu ve otomobil sürücüsü yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulans ile Kangal Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

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