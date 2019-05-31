Otomobil takla attı: 2 yaralı

Sivas’ta Divriği-Kangal yolunda, Kangal’a giden A.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.
Şarampole uçan otomobil bir süre sürüklendikten sonra ters dönerek durabildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan yolcu ve otomobil sürücüsü yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulans ile Kangal Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.