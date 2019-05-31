Otomobil takla attı: 2 yaralı

İlk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün frenleri boşaldı. Ağaca çarparak duran minibüste bulunan 15 öğrenci ile sürücü ve hostes yaralandı.

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Hasan Ali çalışmalarına devam ediyor

Bu sezon Fenerbahçe'de çok iyi bir performans ortaya koyan ve A Milli Takım kadrosunda da yer alan Hasan Ali Kaldırım, vücut geliştirmeyi sürdürüyor.