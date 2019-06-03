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Ankara'da araç, trafik lambasına çarparak takla attı: 1 yaralı

Orta refüjdeki trafik lambasına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

DHA | 03.06.2019 - 09:00..
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Ankara'nın  Yenimahalle ilçesinde Ö.Y.D. yönetimindeki otomobil, Ragıp Tüzün Caddesi'nden Ulus istikametine seyir halindeyken İvedik Caddesi üzerinde, orta refüjde bulunan trafik lambası direğine çarptı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak sürüklenirken, yerinden sökülen trafik lambası direği yola devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü Ö.Y.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da araç, trafik lambasına çarparak takla attı: 1 yaralı

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle İvedik Caddesi'nin çift şeridi, yaklaşık 1 saat süreyle araç trafiğine kapandı. Hasar gören otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde, araç trafiğine açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da araç, trafik lambasına çarparak takla attı: 1 yaralı

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