Ankara'da araç, trafik lambasına çarparak takla attı: 1 yaralı

Yasa dışı yollarla Çeşme'den yurt dışına kaçmaya çalışan 35 kaçak göçmenlere Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti.

Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

2018 yılında meydana gelen trafik kazalarının yüzde 90'ı sürücü hatalarından dolayı yaşandı.

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Okullarda kopyaya karşı yapay zeka kullanılacak

Öğrenciler tarafından yazılan makale, ödev ya da sınav kağıtlarının kontrolünde, yapay zeka teknolojisinden yararlanılacak.