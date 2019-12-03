Otomobil traktöre bağlı römorka çarptı: 2 ölü

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Ahmet Çiftçi (30) yönetimindeki plakalı otomobil, sürücünün dikkatsizliği sonucu aynı yönde seyir halinde olan Mustafa Ş. yönetimindeki traktöre bağlı römorka arkadan çarptı.
2 ÖLÜ 3 YARALI
Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücünün babası Mahmut Çiftçi (68) ile annesi Fatma Çiftçi (58), olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Ahmet Çiftçi ile 6 yaşlarındaki isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu da yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından traktör sürücüsü Mustafa S., savcının talimatı üzerine ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.