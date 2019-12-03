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Otomobil traktöre bağlı römorka çarptı: 2 ölü

Konya'da, otomobilin traktöre bağlı römorka arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

İHA | 03.12.2019 - 10:54..
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Ahmet Çiftçi (30) yönetimindeki plakalı otomobil, sürücünün dikkatsizliği sonucu aynı yönde seyir halinde olan Mustafa Ş. yönetimindeki traktöre bağlı römorka arkadan çarptı.

2 ÖLÜ 3 YARALI

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücünün babası Mahmut Çiftçi (68) ile annesi Fatma Çiftçi (58), olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Ahmet Çiftçi ile 6 yaşlarındaki isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu da yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil traktöre bağlı römorka çarptı: 2 ölü

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından traktör sürücüsü Mustafa S., savcının talimatı üzerine ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil traktöre bağlı römorka çarptı: 2 ölü

Otomobil traktöre bağlı römorka çarptı: 2 ölü

Otomobil traktöre bağlı römorka çarptı: 2 ölü

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