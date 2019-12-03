Otomobil traktöre bağlı römorka çarptı: 2 ölü

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Kasım ayında en fazla getiri borsada yaşandı

Yatırımcılar için BIST 100 endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 8,6 değer kazanarak, 106.903 puanla Mart 2018'den bu yana en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirerek, en fazla getiriyi sağladı.