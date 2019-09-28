Otomobil traktöre çarptı: Sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı

Muğla'da, Milas- Bodrum yolu Dörttepe Mahallesi'nde Emre Haseki yönetimindeki otomobil, Emrecan Güzel'in kullandığı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü Emre Haseki'yi sıkıştığı otomobilin içinden çıkardı. Emre Haseki, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU İYİ

Sürücünün eşi Esra Haseki ve kızı Begüm ise ambulansla 75'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Emrecan Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





