Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde, Fikret Özer yönetimindeki 25 LE 113 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı.

3 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada araç içinde sıkışan 3 kişi, olay yerine gelen jandarma trafik ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralılar, Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Yaralılardan Muammer Özer olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Fikret Özer, Sefa Kurt ve Muratbağı Mahallesi Muhtarı olan Servet Çıtraz'ın ise Horasan Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Horasan Jandarma Trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



