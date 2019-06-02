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Otomobil uçurumun kenarından kurtarıldı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurum kenarında asılı kaldı.

İHA | 02.06.2019 - 20:46..
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Adıyaman’ın Gölbaşı-Malatya karayolu üzerinde Van istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Abuzer Yaman idaresindeki otomobil, Gölbaşı ilçesine 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 10 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarında asılı kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile önce otomobil halatla bağlandı. Daha sonra ise kazadan yara almadan kurtulan sürücü Abuzer Yaman ve eşi Rukiye Yaman araç içerisinden çıkartıldı.

TRAFİK KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karayolu trafiğe kapatılarak, çekici yardımıyla otomobil asılı kaldığı yerden kurtarıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil uçurumun kenarından kurtarıldı

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