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Otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Bartın'da üst geçitten düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

AA | 27.07.2019 - 17:56..
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Yaşar Bıçakçı (71) idaresindeki 78 AV 004 plakalı otomobil, Bartın'ın Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkisindeki üst geçitte kontrolden çıkarak alt yola düştü.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Bıçakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 4 yaralı

HAFTA SONU TATİLİNE GİDİYORLARDI

Araçta bulunan eşi Ayla Bıçakçı (72) ile Senem (42) ve çocukları Poyraz (8) ile Zülal Top (6) yaralandı. Devrilen otomobilden ekiplerce çıkarılarak, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Araçtakilerin Karabük'ten hafta sonu tatili için Amasra'ya gittiği öğrenildi.

Otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil üst geçitten düştü: 1 ölü, 4 yaralı

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