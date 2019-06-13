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Otomobil yağmur sularının oluşturduğu çukura düştü

Sivas'ta hareket halindeki bir otomobil, yağmur nedeniyle oluşan çukura düştü.

DHA | 13.06.2019 - 06:07..
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Erkan Yurtsever yönetimindeki 47 KN 952 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü.Otomobil yağmur sularının oluşturduğu çukura düştü

YAĞMUR ÇUKURUNA DÜŞTÜ

Sürücü olayı yara almadan atlattı. Bilgi verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.Otomobil yağmur sularının oluşturduğu çukura düştü

Çöken yola düşen araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekipleri çöken yolda çalışma yaparak caddeyi yaklaşık bir saat sonra tekrar trafiğe açtı. Sağanak yağmura rağmen bir grup vatandaşın satın aldıkları büyük şemsiye altında toplanarak olayı izlemesi dikkat çekti. Çöken yola otomobili düşen sürücü Erkan Yurtsever, “Seyir halindeydim yol çökünce aracım içine gömüldü” dedi. Otomobil yağmur sularının oluşturduğu çukura düştü

Otomobil yağmur sularının oluşturduğu çukura düştü

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