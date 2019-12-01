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Otomobil yokuş aşağı giderken takla attı

Yokuş aşağı giderken tümseğe çarparak kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

DHA | 01.12.2019 - 20:11..
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İstanbul'da Beyoğlu Hacıahmet Kurtoğlu Caddesi'nde 17.20 sıralarında kaza meydana geldi.

34 TG 9267 plakalı otomobilin sürücüsü Turan Erarslan, yokuş aşağı giderken önüne bir hız tümseği çıktı. Erarslan, frene basmasına rağmen tümseğe çarpan otomobil daha sonra kaldırıma vurarak kontrolden çıktı.

TAKLA ATTI

Yol kenarında park halinde olan hafif ticari aracın lastiğine çarpan otomobil takla attı.

Ters dönen otomobilde sıkışan Turan Erarslan, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıktı. Boynunda ezilme tespit edilen Erarslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil yokuş aşağı giderken takla attı -1

Otomobil yokuş aşağı giderken takla attı -2

Otomobil yokuş aşağı giderken takla attı -3

Otomobil yokuş aşağı giderken takla attı -4

Otomobil yokuş aşağı giderken takla attı -5

Otomobil yokuş aşağı giderken takla attı -6

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