1 Hong Kong'da Trump'a sevgi yürüyüşü Kendilerini destekleyen yasayı imzalayan Trump’a onu Rocky şeklinde tasvir eden posterleri taşıyan Hong Kong protestocuları, kurtar bizi Trump diye bağırdı.

2 Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

3 Otomobil yokuş aşağı giderken takla attı Yokuş aşağı giderken tümseğe çarparak kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

4 Trabzonsporluların kırmızı kart beklediği pozisyon Trabzonsporlular, Pereira'ya vuran Ömer Bayram'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini söylese de, maçın hakemi Ali Palabıyık Galatasaraylı futbolcuya sarı kart gösterdi.

5 Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 15 milyonu geçti Bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya, yılın 11 ayında yurt dışından hava yoluyla gelen turist sayısı, 15 milyon 37 bin 331'e ulaştı

6 Dağcıların yeni adresi: Sason Batman'ın Sason ilçesini gezen bölgede faaliyet gösteren dağcılar, ilçedeki doğa güzelliklere hayran kaldı.