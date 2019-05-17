Otomobil, yol süpürme traktörüne çarptı

Kırıkkale-Samsun D-200 Karayolu üzerinde kaza meydana geldi.

Çorum’dan Kırıkkale’ye seyreden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol süpürme traktörüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yan devrildi. Traktör ise şarampole devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan Kenan A. (50) Fahrettin B. (44) Gökhan B. (20) Adem B. (77) Hakan T. (35) Mehmet Ö. (19) ve Muhammer Z. (25) çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Samsun Karayolu ise araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



