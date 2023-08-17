10 dakika şarjla 400 km menzil sunan bataryalar geliyor Tesla ve Volkswagen gibi üreticilerin ortağı olduğu batarya üreticisi CATL, 10 dakika şarjla 400 kilometre menzil sunan yeni bir batarya üretti.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobillerin olmazsa olması haline gelen bataryalar, birçok ülkenin de radarında.

Gelecekte sıkıntı yaşamak istemeyen otomobil üreticileri ve ülkeler, bu alana dev yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Tesla ve Volkswagen gibi üreticilerin ortağı olduğu batarya üreticisi Çinli CATL, 10 dakika şarjla 400 kilometre menzil sunan yeni bir batarya ürettiğini duyurdu.

Toplam menzil 700 km

“Shenxing” adını taşıyan batarya, sadece 10 dakikalık şarj ile 400 kilometre menzil sunabiliyor. Tam kapasiteyle toplam menzil ise 700 kilometreye kadar çıkıyor.

rketin baş teknoloji sorumlusu Gao Han, yeni bataryaların 2023'ün sonunda seri üretime gireceğini ve 2024 yılında üretilen otomobillerde kullanılacağını duyurdu.

Elektrikli araçların menzili ve performansı, yüksek kapasiteli bataryaların geliştirilmesiyle büyük ölçüde arttı.

Lityum-iyon bataryalar hala ana akım teknoloji olmakla birlikte, katı hal bataryalar gibi yeni nesil teknolojiler, daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha hızlı şarj imkanları sunarak elektrikli araçların günlük kullanımını daha pratik hale getiriyor.