Türkiye'de SUV satışları artmaya devam ediyor

Türkiye otomobil pazarında geçen yılın 11 ayında yüzde 39,4 olan sedan otomobillerin payı, 2022'nin aynı döneminde yüzde 37,2'ye gerilerken, SUV'un payı yüzde 35'ten yüzde 41,3'e çıktı.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle - Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

Türkiye SUV seviyor

AA'nın haberine göre, Türkiye otomobil pazarında bu yılın 11 ayında SUV gövde satışları, 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15,14 artarken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 41,3'e yükseldi.

Ocak-Kasım 2021'e göre, sedan otomobillerin payı yüzde 39,4'ten yüzde 37,2'ye gerilerken, SUV'un payı yüzde 35'ten yüzde 41,3'e yükseldi. Söz konusu dönemde SUV otomobil satışları yüzde 15,4 artış gösterdi.

Öte yandan, Türkiye'nin Otomobili Togg, 2023 yılının Mart ayı sonunda C-SUV modeliyle ilk kez satışa çıkacak. Togg'un, Türkiye otomobil pazarında SUV'un ağırlığını daha da artırması bekleniyor.