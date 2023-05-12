2022'de dünyada en çok satan otomobiller
ensonhaber.com

JATO Dynamics, 2022 yılında küresel çapta en çok satan modellerini açıkladı.

JATO Dynamics verilerine göre, satışları, 2022 yılının tamamı için 79.4 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2021 yılına kıyasla yüzde 2 düşüş demek.

En çok satanlarda Toyota damgası

Paylaşılan veriler, geçtiğimiz yıl küresel çapta en çok tercih edilen 10 otomobil modelinin 5 tanesinin Toyota'ya ait olduğunu gösteriyor.

Örneğin, markanın en yeni SUV modellerinden Corolla Cross satışları yıllık bazda yüzde 221 artış gösterdi.

2022'de en çok satan otomobiller

Toyota RAV 4 - 1 milyon 16 bin

Toyota Corolla Sedan - 992 bin

Tesla Model Y - 747 bin

Honda CR-V - 733 bin

Toyota Camry - 673 bin

Toyota Hilux - 632 bin

Nissan Sentra - 566 bin

Toyota Corolla Cross - 530 bin

Ford F-150 - 525 bin

Tesla Model 3 - 482 bin