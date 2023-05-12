2022'de dünyada en çok satan otomobiller Geçtiğimiz yıl dünya çapında en çok satan otomobil modelleri belli oldu. İşte zirvedeki otomobiller.

ensonhaber.com JATO Dynamics, 2022 yılında küresel çapta en çok satan otomobil modellerini açıkladı. JATO Dynamics verilerine göre, otomotiv satışları, 2022 yılının tamamı için 79.4 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2021 yılına kıyasla yüzde 2 düşüş demek. En çok satanlarda Toyota damgası Paylaşılan veriler, geçtiğimiz yıl küresel çapta en çok tercih edilen 10 otomobil modelinin 5 tanesinin Toyota'ya ait olduğunu gösteriyor. Örneğin, markanın en yeni SUV modellerinden Corolla Cross satışları yıllık bazda yüzde 221 artış gösterdi. 2022'de en çok satan otomobiller Toyota RAV 4 - 1 milyon 16 bin Toyota Corolla Sedan - 992 bin Tesla Model Y - 747 bin Honda CR-V - 733 bin Toyota Camry - 673 bin Toyota Hilux - 632 bin Nissan Sentra - 566 bin Toyota Corolla Cross - 530 bin Ford F-150 - 525 bin Tesla Model 3 - 482 bin