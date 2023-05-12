2022'de dünyada en çok satan otomobiller

ensonhaber.com
JATO Dynamics, 2022 yılında küresel çapta en çok satan otomobil modellerini açıkladı.
JATO Dynamics verilerine göre, otomotiv satışları, 2022 yılının tamamı için 79.4 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2021 yılına kıyasla yüzde 2 düşüş demek.
En çok satanlarda Toyota damgası
Paylaşılan veriler, geçtiğimiz yıl küresel çapta en çok tercih edilen 10 otomobil modelinin 5 tanesinin Toyota'ya ait olduğunu gösteriyor.
Örneğin, markanın en yeni SUV modellerinden Corolla Cross satışları yıllık bazda yüzde 221 artış gösterdi.
2022'de en çok satan otomobiller
Toyota RAV 4 - 1 milyon 16 bin
Toyota Corolla Sedan - 992 bin
Tesla Model Y - 747 bin
Honda CR-V - 733 bin
Toyota Camry - 673 bin
Toyota Hilux - 632 bin
Nissan Sentra - 566 bin
Toyota Corolla Cross - 530 bin
Ford F-150 - 525 bin
Tesla Model 3 - 482 bin