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- 2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller
2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller
- Haber Merkezi
- 03.03.2022 - 08:44
- Güncelleme : 03.03.2022 - 09:18
ürkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 küçülerek 87 bin 783 adet olarak kayıtlara geçti.
Yalnızca otomobil satışları, 2022 yılı iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 4,5 küçülerek 21 bin 122 adede geriledi.
2022'DE EN ÇOK SATAN 10 MARKA
Şubat ayında 5 bin 396 adet otomobil satan Renault, hem Şubat 2022'de hem de 2022'nin ilk iki ayında en çok otomobil satan marka oldu. Şirket, yılın başından beri 9 bin 442 satış gerçekleştirdi.
Fiat, 2022'nin en çok satan ikinci markası oldu. Markanın 2022'de sattığı otomobil sayısı 7 bin 914 olarak kayıtlara geçti.
2022'de en çok satan 10 marka şöyle:
- Renault: 9 bin 442
- Fiat: 7 bin 914
- Hyundai: 7 bin 852
- Dacia: 5 bin 645
- Toyota: 4 bin 991
- Opel: 3 bin 832
- Peugeot: 3 bin 674
- Volkswagen: 3 bin 349
- Honda: 3 bin 119
- Citroen: 2 bin 983
2022'DE EN ÇOK SATAN 10 MODEL
2022'nin ilk 2 ayında Fiat Egea Sedan, 5 bin 493 satışla zirvede yer alırken, Toyota Corolla Sedan 4 bin 658 satışla ikinci sıraya yerleşti. Listenin üçüncü sırasında ise 4 bin 091 satışla Renault Clio HB var.
- Fiat Egea Sedan: 5 bin 493 satış
- Toyota Corolla Sedan: 4 bin 658 satış
- Renault Clio HB: 4 bin 091 satış
- Dacia Duster: 3 bin 895 satış
- Hyundai i20: 2 bin 754 satış
- Hyundai Bayon: 2 bin 664 satış
- Renault Megane Sedan: 2 bin 608 satış
- Renault Taliant: 2 bin 175 satış
- Fiat Egea Cross: 2 bin 126 satış
- Hyundai Tucson: 1.463 satış