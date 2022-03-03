2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller

2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller

2022 yılının ilk iki ayında Türkiye'de en çok hangi otomobil marka ve modellerinin tercih edildiği belli oldu.

ürkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 küçülerek 87 bin 783 adet olarak kayıtlara geçti.

Yalnızca otomobil satışları, 2022 yılı iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 4,5 küçülerek 21 bin 122 adede geriledi.

2022'DE EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Şubat ayında 5 bin 396 adet otomobil satan Renault, hem Şubat 2022'de hem de 2022'nin ilk iki ayında en çok otomobil satan marka oldu. Şirket, yılın başından beri 9 bin 442 satış gerçekleştirdi.

Fiat, 2022'nin en çok satan ikinci markası oldu. Markanın 2022'de sattığı otomobil sayısı 7 bin 914 olarak kayıtlara geçti.

2022'de en çok satan 10 marka şöyle:

Renault: 9 bin 442

9 bin 442 Fiat: 7 bin 914

7 bin 914 Hyundai: 7 bin 852

7 bin 852 Dacia: 5 bin 645

5 bin 645 Toyota: 4 bin 991

4 bin 991 Opel: 3 bin 832

3 bin 832 Peugeot: 3 bin 674

3 bin 674 Volkswagen: 3 bin 349

3 bin 349 Honda: 3 bin 119

3 bin 119 Citroen: 2 bin 983

2022'DE EN ÇOK SATAN 10 MODEL

2022'nin ilk 2 ayında Fiat Egea Sedan, 5 bin 493 satışla zirvede yer alırken, Toyota Corolla Sedan 4 bin 658 satışla ikinci sıraya yerleşti. Listenin üçüncü sırasında ise 4 bin 091 satışla Renault Clio HB var.