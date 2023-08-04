2023'te Türkiye'de satışa çıkması beklenen 6 elektrikli otomobil Önümüzdeki aylarda Türkiye'de satışa sunulması beklenen 6 elektrikli otomobil modeline yakından bakıyoruz.

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Elektrikli otomobiller, çevre dostu teknolojileri ve düşük işletme maliyetleriyle giderek daha popüler hale geldi.

Ülkemizde satış yapan birçok marka, yeni otomobillerini yollara çıkarmaya devam ediyor.

Bu yıl pek çok elektrikli otomobilin ülkemizde satışa sunulması bekleniyor. Gelin hep birlikte bu modellere daha yakından bakalım.

1. Hyundai IONIQ 6

Hyundai'nin IONIQ markası altında sunduğu ikinci model olan IONIQ 6, yeni bir tasarımla Avrupa'da satışa sunulurken, otomobilin çeşitli pil ve donanım seviyeleriyle yılın ikinci yarısında da Türk tüketicisiyle buluşması bekleniyor.

Tesla Model 3 rakibi olarak piyasayı girmesi planlanan elektrikli sedan, Ioniq 5 ile E-GMP platformunu paylaşıyor. Söz konusu modelde 53 kWsa ve 77.4 kWsa olmak üzere iki farklı lityum iyon batarya seçeneği sunuluyor.

Aynı zamanda standart olarak tek motor seçeneğiyle arkadan çekişli olarak gelen Ioniq 6'yı opsiyonel çift motor düzeniyle dört tekerlekten çekişli olarak satın almak da mümkün olacak.

Giriş seviyesinde 53 kWsa kapasiteli küçük batarya ile kombine edilen bu versiyon için (18 inç jantlarla) WLTP'ye göre 14 kWsa/100km'nin altında birleşik enerji tüketimi hedefleniyor.

Çift motorlu Ioniq 6 ise 320 hp güç ve 605 Nm tork üretiyor. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor.

Elektrikli sedanın tek motor, 77.4 kWsa batarya ve 18 inç jant kombinasyonuyla WLTP'ye göre 610 kilometre menzil sunacağını söyleniyor. Bu da Ioniq 5'e göre 100 kilometre daha fazla menzil demek.

2. Jeep Avenger

Jeep markasının yeni ve elektrikli ilk aracı Avenger, 2022 Paris Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıkmıştı.

Wrangler, Compass ve Renegade'in 4xe modelleriyle birlikte elektrikli Jeep ürün gamına katılacak olan Jeep Avenger, üstün Jeep kabiliyetlerini Avrupa pazarının müşteri ihtiyaçları ile birleştiriyor.

Modern ve teknolojik olarak gelişmiş iç mekan ile birlikte yolcular ve bagaj için ferah kullanım alanı sunuyor. Yeni ve tamamen elektrikli Jeep Avenger, tam 400 kilometrelik elektrik menzil sunacak.

Jeep Avenger, Stellantis çatısı altında yer alan Peugeot e-2008 ve Opel Mokka-e modelleri gibi eCMP platformunu kullanıyor.

Kompakt modelde 154 hp güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor. Ön aks üzerinde yer alan motor, Stellantis tarafından geliştirilen 54 kWsa bataryadan güç alıyor.

Bu da Avenger'a WLTP'ye göre 400 kilometre sürüş menzili sağlarken, elektrikli araçların daha verimli olduğu şehir kullanımında ise bu değerin 550 kilometreye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

3. Toyota bZ4X

Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahne alarak, dünya genelinde satışa çıkaracağını yeni elektrikli otomobili bZ4X modelini duyurmuştu.

Yeni ürün gamının ilki ve dört tekerlekten çekiş sistemine (AWD) sahip orta ölçekli SUV model Toyota bZ4X, Toyota'nın sadece bir otomobil şirketi olmaktan herkes için mobilite üreten bir şirket olmaya giden yolun önemli bir parçası olarak dikkati çekiyor.

Şirketin tamamen elektrikli ilk modeli bZ4X, 2023’ün ikinci yarısında ülkemizde yollara çıkacak.

Toyota bZ4X, Japon otomotiv devinin Subaru ile birlikte geliştirmiş olduğu e-TNGA platformu üzerine inşa edildi.

Bu etkileyici platformu benzersiz bir hale getiren motor ise 204 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. Ayrıca tüketiciler, 4x4 yerine 4x2 motor seçeneği de tercih edebilecek. Bu versiyonda kullanılan motor ise 217.5 PS ve 336 Nm tork değeri sunuyor.

Elektrikli Toyota bZ4X'in önden çekişli versiyonunda 71.4 kWsa, dört tekerlekten çekişli versiyonunda 72.8 kWsa kapasiteli batarya paketi bulunuyor. Otomobilin normal menzil değeri ise sırasıyla 516 ve 470 kilometre.

4. Mercedes EQS SUV

Yeni EQS SUV'un üç farklı versiyonu mevcut: EQS 450+, EQS 450 4MATIC ve EQS 580 4MATIC. İlk versiyon tek elektrik motoruna sahip ve arkadan itişli olarak karşımıza çıkıyor.

EQS 450 4MATIC ise iki elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş düzenine sahip. İki versiyon da 355 hp (265 kW) ile aynı güce sahip fakat tork değerleri farklı. İlk versiyon 568 Nm, ikincisi ise 800 Nm tork üretiyor.

EQS 580 4MATIC ise şimdilik ailenin en güçlü versiyonu. Ön ve arka akslarda bulunan iki elektrik motorundan 536 hp (400 kW) güç alan elektrikli SUV'un tork değeri de 858 Nm. Tüm versiyonlarda 107.8 kWsa'lik lityum iyon batarya bulunuyor.

5. Mercedes EQE SUV

Yeni Mercedes-Benz EQE SUV, diğer modeller gibi Alman üreticinin modüler elektrikli araç platformu EVA2 üzerine inşa edildii.

EQS, EQE ve EQS SUV'un ardından bu platformu kullanan dördüncü model olarak karşımıza çıkıyor.

EQE 350+, EQE 350 4Matic ve EQE 500 4Matic adında üç farklı versiyon mevcut. Giriş seviyesinde arka tekerleklere güç veren bir elektrik motoru bulunuyor. Söz konusu motor (215 kW) 288 hp güç ve 565 Nm tork üretiyor.

Dört tekerlekten çekişli EQE 350 4Matic'de ise ön taraftaki motor da denkleme dahil olurken, güç aynı kalmasına rağmen tork 765 Nm'ye çıkıyor.

EQE 500 4Matic ise iki elektrik motoruyla (300 kW) 402 hp güç ve 858 Nm tork sunuyor.

6. Peugeot e-308

Peugeot, yeni 308'in tamamen elektrikli versiyonunun 2023'te geleceğini bu yılın başlarında onaylamıştı.

Yeni Peugeot e-308, hatchback'in yanı sıra station wagon gövde tipiyle de müşterilerle buluşacak.

Türkiye’de Ekim 2022’de satışa sunulduğunda çok sayıda sipariş alarak hatchback segmentine hızlı bir başlangıç yapan yeni Peugeot 308, 2023 yılından itibaren e-308 adındaki tamamen elektrikli versiyonuyla da Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Peugeot e-308, anlık hızlanma tepkileri sağlayan 115 kW (156 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork değerine sahip yeni, tamamen elektrikli bir motorla satışa sunulacak.

Yeni motor sayesinde e-308, sessiz, titreşimsiz ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sağlayacak.

Şarj soketi tüm şarj modları ile uyumlu olacak. Batarya, 100kW’lık hızlı bir şarj noktasında 25 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor.