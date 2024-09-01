2024 Paris Otomobil Fuarı'na katılacak otomobil üreticileri belli oldu Paris Otomobil Fuarı, 15 Ekim Salı - 20 Ekim Pazar 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte fuara katılacağını açıklayan markalar.

Haber Merkezi

Otomobil dünyasının nabzının attığı Paris Otomobil Fuarı, 2024 yılında da merakla beklenen yenilikleri ve sürprizleri bizlerle buluşturacak.

2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşmeyen etkinlik, 2022 yılında daha küçük bir formatta, sadece Fransız otomobil üreticileri ve BYD'nin katılımıyla yeniden başlamıştı.

Bu yılki fuarda hem köklü otomobil üreticileri hem de elektrikli araç sektörünün yükselen yıldızları yer alacak.

HANGİ MARKALAR KATILACAK

BMW, MINI, Volkswagen, Audi ve Skoda Paris 2024'te yer alacak. 14-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliğe üç Renault Grubu markası (Renault, Dacia ve Alpine) ve iki Fransız Stellantis markası (Citroën ve Peugeot) katılacak.

Volkswagen, fuarda hafif ticari araç bölümüyle yer alacak ve yedi koltuklu SUV Tayron ile ID GTI konseptini tanıtacak.

Audi ise Q6 e-tron'un yanı sıra gelecekteki A6 e-tron'u ve hatta muhtemelen e-tron GT'nin makyajlanmış halini de görücüye çıkaracak.

2024 Paris Otomobil Fuarı'na katılacağını açıklayan tüm markalar şu şekilde:

Alfa Romeo

Alpine

Audi

BMW

BYD

Cadillac

Citroën

Dacia

DS

Gué

Forthing

GAC

Hongqi

Kia

Maxus

MINI

Peugeot

Renault

Seres

Skoda

Skyworth

Volkswagen

Xpeng

KATILMAYACAK MARKALAR

Paris Otomobil Fuarına katılmayacaklarını bildiren markalar arasında Mercedes, Cupra ve Seat, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Suzuki ve Geely markaları (Volvo, Polestar ve Zeekr) yer alıyor.

Toyota ve Fransız olmayan Stellantis markaları (Alfa Romeo, Fiat ve Lancia) "kararsızlar" arasında.