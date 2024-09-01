2024 Paris Otomobil Fuarı'na katılacak otomobil üreticileri belli oldu

Otomobil dünyasının nabzının attığı Paris Otomobil Fuarı, 2024 yılında da merakla beklenen yenilikleri ve sürprizleri bizlerle buluşturacak.
2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşmeyen etkinlik, 2022 yılında daha küçük bir formatta, sadece Fransız otomobil üreticileri ve BYD'nin katılımıyla yeniden başlamıştı.
Bu yılki fuarda hem köklü otomobil üreticileri hem de elektrikli araç sektörünün yükselen yıldızları yer alacak.
HANGİ MARKALAR KATILACAK
BMW, MINI, Volkswagen, Audi ve Skoda Paris 2024'te yer alacak. 14-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliğe üç Renault Grubu markası (Renault, Dacia ve Alpine) ve iki Fransız Stellantis markası (Citroën ve Peugeot) katılacak.
Volkswagen, fuarda hafif ticari araç bölümüyle yer alacak ve yedi koltuklu SUV Tayron ile ID GTI konseptini tanıtacak.
Audi ise Q6 e-tron'un yanı sıra gelecekteki A6 e-tron'u ve hatta muhtemelen e-tron GT'nin makyajlanmış halini de görücüye çıkaracak.
2024 Paris Otomobil Fuarı'na katılacağını açıklayan tüm markalar şu şekilde:
Alfa Romeo
Alpine
Audi
BMW
BYD
Cadillac
Citroën
Dacia
DS
Gué
Forthing
GAC
Hongqi
Kia
Maxus
MINI
Peugeot
Renault
Seres
Skoda
Skyworth
Volkswagen
Xpeng
KATILMAYACAK MARKALAR
Paris Otomobil Fuarına katılmayacaklarını bildiren markalar arasında Mercedes, Cupra ve Seat, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Suzuki ve Geely markaları (Volvo, Polestar ve Zeekr) yer alıyor.
Toyota ve Fransız olmayan Stellantis markaları (Alfa Romeo, Fiat ve Lancia) "kararsızlar" arasında.
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