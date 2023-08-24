2024 Volkswagen Tiguan'ın görüntüleri sızdırıldı Küresel tanıtımı önümüzdeki sonbaharda yapılacak olan üçüncü nesil Volkswagen Tiguan, bu kez resmi olmayan kamuflajsız görselleriyle karşımıza çıktı.

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İlk olarak 2007'de piyasaya sürülen Volkswagen'in başarılı modeli Tiguan, Alman marka için oldukça önemli bir yere sahip.

Özellikle boyutlarıyla ve SUV oluşuyla birçok kişinin tercihi olan Tiguan, yakında yeni nesline kavuşacak.

2024 model Volkswagen Tiguan bu yıl içerisinde tanıtılmaya hazırlanırken, dış ve iç tasarım görüntüleri sızdırıldı.

MQB-Coding & Retrofit adlı yazılım şirketi paylaştıkları görüntülerin, 2024 yılının sonlarında piyasaya sürülecek olan yeni nesil kompakt SUV’un fotoğrafları olduğunu söylüyor.

Yeni Volkswagen Tiguan neler sunacak

Yeni Tiguan, mevcut modele göre daha yuvarlak hatlara sahip olacak ve biraz daha büyük boyutlarla karşımıza çıkacak.

Volkswagen, MQB Evo platformunu kullanarak aracın uzunluğunu 32 milimetre artırarak toplamda 4.551 mm uzunluğa çıkaracak. Bu boyut değişiklikleri, iç mekanda daha fazla yaşam alanı ve geniş bir bagaj hacmi sunacak.

Güç aktarma seçenekleri hakkında henüz ayrıntılı bilgi bulunmasa da, yeni Tiguan'ın benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleri sunacağı biliniyor.

Tüm bunlara ek olarak performanslı bir R versiyonu da bizlere sunulacak. Aracın iç mekanı her ne kadar ID.4'e benzeyecek dense de henüz ayrıntılar bilinmiyor.