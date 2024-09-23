2024'ün en çok memnun eden otomobilleri belli oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen tüketici araştırması kapsamında 2024 yılının en çok memnun eden otomobilleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen kapsamlı bir tüketici araştırması sonucunda, 2024 yılının en çok memnun edilen otomobilleri belirlendi.

ABD merkezli tüketici kuruluşu Consumer Reports tarafından yapılan araştırmada, araç sahiplerinin performans, konfor, güvenlik, teknoloji ve sahip olma maliyeti gibi çeşitli faktörlerdeki memnuniyet düzeyleri değerlendirildi.

2024 yılının en çok memnun eden otomobilleri içerisinde SUV, elektrikli, hibrit ya da akaryakıtlı araçlar kendine yer buldu.

MÜŞTERİLERİ EN ÇOK MEMNUN EDEN 10 OTOMOBİL

Consumer Reports'un araştırmasına göre, 2024'ün en memnun olunan 10 otomobili ve memnuniyet oranı şu şekilde:

10. HYUNDAI IONIQ 6 - YÜZDE 81

9. HONDA PILOT - YÜZDE 82

8. KIA TELLURIDE - YÜZDE 82

7. FORD MAVERICK HİBRİT - YÜZDE 83

6. RIVIAN R1S - YÜZDE 84

5. BMW X5 - YÜZDE 85

4. LEXUS NX HİBRİT - YÜZDE 87

3. MAZDA MX 5 - YÜZDE 88

2. RIVIAN R1T - YÜZDE 88

1. CHEVROLET CORVETTE - YÜZDE 93